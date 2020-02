Coronavirus, Testai e Ramello: “Campagna informativa in doppia lingua”

“Valutare l’opportunità di una convocazione urgente dei capogruppo per affrontare in modo costruttivo l’adozione di ogni misura che possa essere ritenuta valida a tutela della salute pubblica”. A Fucecchio, lo chiedono i consiglieri comunali Simone Testai capogruppo di Forza Italia e Sabrina Ramello.

“Non avendo a disposizione – spiegano i consiglieri comunali – strumenti di immediata di discussione in ambito consiliare, invio il presente invito a sindaco e giunta, per conoscenza a tutti i capogruppo affinché supportino l’iniziativa d’informazione in merito al Coronavirus“.

Dopo l’interrogazione sull’argomento in Consiglio, Testai e Ramello tornano a sollecitare sindaco e giunta chiedendo “una campagna informativa sia in lingua italiana sia in lingua cinese, dove vengano esposti e spiegati gli articoli dell’ordinanza ed eventuali misure di prevenzione emanate dal ministero della salute”.

Oltre a “utilizzare il sito istituzionale e affissioni pubbliche sempre in lingua italiana e cinese. A dare comunicazione agli istituti scolastici dell’Ordinanza in questione e divulgare nelle scuole del comune di ogni ordine e grado l’opuscolo informativo sulle buone azioni di prevenzione sul contagio del Coronavirus redatto dal Ministero della Salute”.