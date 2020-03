Coronavirus, Giglioli spiega il decreto: “Chiedo a bar e ristoranti di chiudere”

Nuovo decreto che estende a tutta Italia la zona rossa, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli spiega gli effetti sul paese. Lo fa con un video sui social in cui invita la popolazione a non muoversi da casa se non per comprovata necessità.

Ai ristoranti e ai bar il sindaco rinnova l’invito, nonostante la possibilità di apertura dalle 6 alle 18.

“Solo così – dice il primo cittadino – con comportamenti responsabili, possiamo contribuire a fermare la diffusione del virus”.