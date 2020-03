Coronavirus, Per un’altra Santa Croce: “Siamo a disposizione”

“Viste le misure urgenti predisposte la scorsa notte dal Governo per arginare in tutta la nostra penisola la diffusione del contagio da Covid 19 (leggi qui) abbiamo subito scritto al sindaco Giulia Deidda mettendo a disposizione dell’Amministrazione il nostro apporto concreto e leale e le nostre competenze individuali nei modi ritenuti utili e gli abbiamo chiesto di volerci tenere costantemente informati”.

Nel giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del presidente del consiglio dei ministri che allarga a tutta Italia le misure prese domenica per la Lombardia e altre 11 province italiane, lo fanno sapere i consiglieri comunali del gruppo consiliare Per un’altra Santa Croce.

“Abbiamo poi – aggiungono – domandato al primo cittadino se saranno previsti controlli di Polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro, salute o per necessità e sussistenza e se vi è già un piano di emergenza pronto in caso di bisogno.

Il motivo del nostro interessamento consiste soprattutto nel sapere se tutti i dipendenti comunali, soprattutto quelli che lavorano in esterno e in particolar modo la polizia municipale, che si troveranno a diretto contatto con le persone, sono già muniti di dotazioni sanitarie come guanti e mascherine idonee e in numero adeguato per svolgere in piena sicurezza il proprio lavoro. Buon lavoro a tutti in questo difficile momento”.