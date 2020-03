Scuola, “Sospensione immediata delle tariffe”. La richiesta del Partito Comunista

“Chiediamo la sospensione immediata delle tariffe dei nidi, della mensa e del trasporto scolastico per il mese di marzo, come già hanno fatto il Comune di San Miniato” e oggi Santa Croce sull’Arno. Lo chiede Corrado Calafiore, segretario del Partito Comunista per la zona del Cuoio.

“In questo momento – spiega – sono urgenti misure di sostegno ai cittadini e alle famiglie, in difficoltà per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid 19.

I costi della situazione emergenziale che si è venuta a creare, anche a causa di anni di tagli di risorse al Servizio Sanitario Nazionale, non possono ricadere ancora una volta sulle famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici, già a rischio di contrarre il virus, perché spesso costretti a continuare a lavorare senza i necessari dispositivi di protezione. Chiamiamo tutti i sindaci del comprensorio a porre in atto con urgenza provvedimenti di sospensione delle tariffe di asili nido, mense e trasporto scolastico”.