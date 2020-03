“Annullamento della Tari e un aiuto per l’affitto”, le richieste di Vanni

“I sindaci si impegnino all’annullamento della Tari, l’imposta sulla nettezza urbana, su tutto il territorio comunale, di tutti i comuni della provincia di Pisa per tutte le attività, negozi, artigiani e piccole industrie almeno per il 2020. E che la Regione si accolli una percentuale importante dell’affitto e i proprietari d’immobili applichino una diminuzione temporanea dell’affitto”. Lo chiede, per il Partito Repubblicano Italiano, il coordinatore della provincia di Pisa Alberto Fausto Vanni per uscire dall’emergenza coronavirus.

“Vogliamo sottolineare – aggiunge – che tutto non sarà come prima: occorre che le amministrazioni pubbliche facciano la propria parte in maniera concreta”. Perché questa, dice, è “Un’emergenza che mai avremmo immaginato così pesante per tutte le attività commerciali, artigianali e industriali della provincia di Pisa ma per tutta l’Italia.

Facciamo appello alle amministrazioni comunali, le più vicine alle aziende e alla Regione Toscana per un impegno concreto per trasformare questa crisi in una opportunità per il rilancio dell’economia di tutta la provincia pisana. I piccoli e medi negozi sono un servizio alla cittadinanza, in questi ultimi decenni è stato smantellato questa tradizione e questo servizio vicino al cittadino. Grandi centri commerciali e la vendita on line hanno dato il colpo finale alle piccole attività. I comuni hanno impegnato energie per far rivivere i centri storici ma purtroppo senza successo.

Occorre, a parer nostro, un piano operativo chiaro ed efficace, per affrontare questa situazione occorre mettere insieme energie e ‘scrivere’ un progetto per il presente e il prossimo futuro. Anzitutto, ciascuno deve fare la propria parte: l’imprenditore e la pubblica amministrazione una volta per tutte debbono dialogare e produrre progetti per il rilancio delle piccole e medie attività della provincia.

Le piccole e medie attività hanno dei costi di gestione troppo alti, nettezza urbana, luce, affitti, personale, questi i principali argomenti dove è possibile intervenire. In una situazione emergenziale come questa, vanno rivisti questi capitoli e ognuno sia impegnato a ridurre le proprie imposte”.