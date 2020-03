Galletti (M5S): “Dispositivi di protezione per i vigili del fuoco toscani”

Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 Stelle e consigliera regionale chiede la distribuzione di adeguati dispositivi di protezione individuale per i vigili del fuoco toscani.

“In questa fase di emergenza – dice – non dobbiamo dimenticarci dell’opera essenziale dei vigili del fuoco, che come i medici e le forze dell’ordine devono poter contare su dispositivi di protezione e strumenti idonei a scongiurare il contagio da coronavirus nell’espletamento delle loro mansioni. Oltre a questo è opportuno che siano sottoposti a tamponi preventivi e screening sanitario, per garantire non solo la loro salute ma anche quella delle persone con cui interagiscono durante il servizio, e dei familiari quando tornano a casa”.

“Mi unisco alle richieste avanzate da alcune sigle sindacali, che proprio in questi giorni hanno denunciato la situazione disagio – incalza Galletti – e chiedo al governatore Enrico Rossi di provvedere a fornire ai vigili del fuoco toscani tutto quello che è necessario per consentire loro di operare in sicurezza e in salute, questo perché senza soccorritori in grado di operare adeguatamente, esponiamo a rischio l’intero sistema sociale”.