Marcheschi (Fdi): “Tutelare polizia penitenziaria dal rischio contagio”

Tamponi per il personale della polizia penitenziaria, il consigliere regionale di Fdi, Paolo Marcheschi risponde all’appello del Sappe.

“Il governatore Rossi e l’assessore Saccardi – dice – devono ascoltare i ripetuti appelli del personale di polizia penitenziaria e dotare gli agenti degli istituti penitenziari di mascherine idonee per proteggerli dal possibile contagio da Covid-19 e proteggere così anche le loro famiglie”.

“Fondamentale poi sottoporre al tampone – prosegue – per l’accertamento di eventuale infezione da coronavirus, tutti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, come già avvenuto per il sanitario, anche in assenza di sintomi. Il personale di polizia penitenziaria, in considerazione della specificità del lavoro che svolge, è ad alto rischio di contagio, anche e soprattutto per i pochi dispositivi di protezione individuali in possesso. Al carcere di Pisa ci sono diversi agenti risultati positivi”.