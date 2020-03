Partito Comunista: “Tagliati per anni personale, posti letto e risorse alla sanità”

“La crisi del coronavirus sta mettendo in luce tutte le criticità del sistema capitalista e della nostra classe politica, che per anni ha tagliato posti letto, personale e risorse alla sanità e che oggi crede di potersi lavare la coscienza con un bonus di 100 euro in busta paga per i lavoratori della sanità, a cui da qualche settimana politica e media hanno preso a riferirsi utilizzando gli appellativi di angeli ed eroi. Tuttavia, prendendo in prestito le parole dell’intellettuale comunista Bertold Brecth, sventurata è la nazione che ha bisogno di eroi”.

Lo dice la sezione pisana del Partito Comunista che “esprime solidarietà a medici, infermieri e operatori socio sanitaria che hanno denunciato le gravi carenze di sicurezza negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara, situazione condivisa con gli altri ospedali della regione”.

Le carenze, secondo il Partito Comunista, sono “dovute all’incapacità della politica di ogni livello: innanzitutto un governo che, nonostante le incensazioni provenienti da destra a sinistra, non è in grado neanche di produrre delle indicazioni chiare, tanto ai cittadini quanto al personale sanitario (indicativo in tal proposito il fatto che siamo alla quarta versione dell’autocertificazione per andare al lavoro). Non mancano poi gli errori della regione, la quale con l’ordinanza 18 del 25 marzo ha deciso di sopperire alla mancanza di mascherine fornendo le Ffp3 (quelle col livello di protezione maggiore) sono nelle unità di terapia intensiva, lasciandone privi tanto i pronto soccorsi quando i reparti covid 19 – mentre gli operatori dell’ospedale Santa Chiara denunciano addirittura la mancanza totale di mascherine nel loro presidio ospedaliero”.