“Tavoli di concertazione ora, per uscire dall’emergenza con gli strumenti per ripartire”

“Ci proponiamo fin d’ora disponibili a un tavolo di confronto e concertazione, sia con le amministrazioni comunali che a livello Unione dei Comuni. Il nostro territorio, l’Empolese Valdelsa, ha tali peculiarità e specificità che occorrerà il concorso di tutti per superare le criticità che colpiranno soprattutto le produzioni tipiche del distretto del cuoio”. Ne è certo Simone Testai, capogruppo di Forza Italia a Fucecchio.

Sottolineando, insieme a Giampaolo Giannelli vice coordinatore provinciale di Forza Italia e Alessandro Borgheresi capogruppo di Insieme per Pelago, che è necessario pensare da subito al dopo coronavirus.

“Stiamo vivendo – dice Giannelli -, a causa del coronavirus, una situazione generale molto pesante, che ha cambiato le nostre abitudini quotidiane, con ripercussioni pesanti sul tessuto socio economico generale, per le doverose restrizioni sanitarie. Occorre, quindi, iniziare a pensare al dopo, a quando l’emergenza sarà conclusa, come doveroso per un partito serio equilibrato e progettuale come il nostro”.

“La stessa situazione è presente in Val di Sieve – continua Alessandro Borgheresi – aziende agricole, vitivinicole, manifatture tradizionali sono particolarmente esposte in questa fase nella quale stiamo affrontando un vero e proprio tsunami a livello economico. Occorre quindi il concorso di tutti per uscirne senza che vi siano delle ripercussioni irreversibili”.

“Auspichiamo quindi – è la sintesi dei 3 esponenti azzurri – che il nostro invito sia accolto, tanto dalle amministrazioni comunali che dalle Unioni dei Comuni, affinché si possa giungere a tavoli di concertazione, con idee e progetti ai quali magari potremmo dar vita anche ora, mentre prosegue l’emergenza sanitaria, affinché si possa uscire dall’emergenza con gli strumenti adatti a ripartire al meglio“.