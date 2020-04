Ioamontopoli, Vanni devolve il gettone da consigliere

“In questa fase di grave emergenza sanitaria, con le forti limitazioni impartite alla libertà quotidiana dell’intera cittadinanza e gli inevitabili effetti che si stanno producendo sul tessuto sociale ed economico del nostro Comune, come capogruppo di Progetto Insieme – Popolo con il Popolo le comunico la mia intenzione di sostenere e concorrere con questa amministrazione, per l’intero anno in corso e sino al termine dell’emergenza covid 19, nel buon esito dell’iniziativa istituzionale #ioamontopoli“.

Nella sua comunicazione al sindaco, la consigliera comunale Maria Vanni comunica che intende “trasferire con effetto retroattivo e sino a chiusura dell’emergenza, attraverso gli uffici competenti, il gettone annuale a me spettante e ancora non percepito nel conto Donazione emergenza covid 19 del comune di Montopoli Valdarno”.

Vanni, inoltre, rivolge un appello al sindaco Giovanni Capecchi perché “si faccia tramite, presso i colleghi consiglieri e i membri della giunta, per adoperarsi in tal senso”.