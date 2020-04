Sorrente: “Subito un tavolo con il prefetto per riaprire le poste di Marina di Pisa”

La sezione del partito Socialista italiano di Pisa esprime sconcerto nel perdurare, da parte di Poste spa, della chiusura dell’ufficio postale di Marina che fornisce un servizio essenziale agli abitanti del Litorale fino a Tirrenia e Calambrone dal 12 marzo.

“Gli uffici postali sono servizi essenziali e devono restare aperti per coprire tutte le fasce del territorio. L’Ufficio postale di Marina è dotato di vetri divisori che annullano praticamente il contatto coi clienti e la sicurezza sanitaria è garantita.

Chi deve fare operazioni postali – finanziarie senza avere la possibilità di usufruire di servizi home-banking telematici, – spiega Carlo Sorrente – fra cui il ritiro della pensione, sono costrette, se non hanno l’automezzo a disposizione, a utilizzare un servizio pubblico che a causa delle corse ridotte risulta in quella tratta affollato. Inoltre si creano lunghe code nella sede centrale delle poste di Pisa acuite dal fatto che anche in altri piccoli comuni e frazioni dell’area pisana gli uffici postali sono stati chiusi.

Il disagio più penoso è riferito proprio a quelle fasce di popolazione più fragili come gli anziani pensionati, spesso soli, che invece di essere preservati, come prevedono i provvedimenti nazionali,

vengono drammaticamente penalizzati.

Chiediamo – conclude Sorrente – che Poste riveda immediatamente le sue scelte che creano grave disservizio e invitiamo il sindaco Michele Conti e l’assessore al sociale del comune di Pisa ad intervenire con forza rendendosi parte diligente anche con il Prefetto, affinché si apra subito un tavolo con Poste spa per la soluzione del problema”.