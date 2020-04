Anticipo della cassa integrazione senza spese, plauso da Pieroni (Pd)

Anticipo della cassa integrazione senza spese per i lavoratori, il plauso del consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni.

“La Toscana – dice il consigliere – sa essere un passo avanti e in questa fase di crisi, per gli effetti del coronavirus, l’anticipo della cassa integrazione senza spese per i lavoratori ne è la dimostrazione. Si tratta di un’intesa più avanzata rispetto a quella raggiunta a livello nazionale grazie all’attivazione in ultima istanza di un fondo di garanzia. Un aspetto importante è quello del mantenimento dell’apertura dell’accordo per allargare le adesioni, in questa maniera altri soggetti interessati potranno inserirvi”.

“Adesso è importante – ha concluso Pieroni – garantire i corretti passaggi delle informazioni tra i soggetti interessati e trasmettere velocemente le richieste di attivazione degli ammortizzatori per i quali le banche autorizzate potranno anticipare i soldi ai lavoratori a interessi zero”.