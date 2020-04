Coronavirus, il dono del Pd di Santa Maria Monte alla Caritas

Partecipa anche la politica alla corsa solidale innescata dall’emergenza dovuta al Covid-19. In un momento in cui ogni azione concreta, sia pur piccola, può contribuire alla lotta contro questo virus, anche il Partito democratico di Santa Maria a Monte si impegna “contro la sua diffusione esponenziale che sta mettendo in uno stato di grave emergenza molte famiglie del nostro territorio”. Per questo ha deciso di partecipare con una donazione di 900 euro da destinare alla Caritas del territorio che è impegnata nel sostenere le difficoltà e le emergenze dei cittadini duramente provati da questa situazione.

“Il nostro – dice la segretaria del Pd Patrizia Faraoni– vuole essere un aiuto immediato e tangibile, anche se minimo, nell’auspicio che si possa insieme, rimanendo tutti rispettosi delle regole necessarie, riuscire a superare questo momento difficile. Siamo vicini a tutte le persone che soffrono e anche a tutti coloro che si trovano in prima linea per affrontare questa emergenza dalla quale siamo convinti si potrà uscire solo uniti e con l’aiuto di tutti.

Ribadiamo che è fondamentale non abbassare la guardia e continuare a seguire le regole che ci sono state date e che sono fondamentali per contrastare il contagio e contenere la sua espansione, quindi ci associamo all’invito-obbligo di stare a casa, di spostarsi solo per necessità inderogabili quali spesa, salute, lavoro, anche se con il passar dei giorni può diventare difficile, crediamo che sia l’unico modo per collaborare insieme a sconfiggere il virus e la sua grande capacità di contagio, invitiamo quindi tutti ad avere oggi ‘pazienza’ per ritrovarci domani in quel mondo che oggi ci manca tanto”.