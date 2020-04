Fase 2, parlamentari toscani del Pd chiedono incontro a Rossi

Una riunione in tempi brevi per approfondire gli scenari e le modalità della fase 2. È quello che chiedono al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi i parlamentari toscani del Partito Democratico.

“Chiediamo – affermano senatori e deputati del Pd – al presidente Enrico Rossi, apprezzando e condividendo la sua preoccupazione e l’impegno per la realtà del sistema produttivo toscano di organizzare in tempi brevi, anche domani, un video incontro con i parlamentari toscani per condividere valutazioni ed esaminare ogni possibili iniziativa”.