Polizia municipale, Giglioli: “Sullo spostamento nessun progetto”

“Quanto detto fino ad oggi sull’eventualità di spostare la polizia municipale da Palazzo Migliorati ad altri luoghi sono solo chiacchiere”. Tiene a ribadire con chiarezza la posizione della sua amministrazione il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, che all’ultimo consiglio comunale ha risposto ad un’interrogazione in merito presentata dalle opposizioni (qui l’articolo).

Una voce che da tempo circola nelle stanze della politica all’ombra della Rocca, ma sulla quale niente, secondo il primo cittadino, è stato mai scritto nero su bianco. “La nostra priorità restano l’anagrafe e l’ufficio elettorale, oggi in via dei Beccai – continua –. Operazione per la quale ci siamo spesi anche in campagna elettorale e che stiamo studiando da tempo, solo che sarà necessario far slittare di qualche mese dato che con l’emergenza sanitaria a fine 2020 si dovranno tenere le elezioni regionali ed il referendum”.

Il nuovo sito dell’anagrafe è previsto, previa trattativa ancora in corso, nei locali adiacenti alla nuova Coop di San Miniato Basso in via Aporti. In pratica negli ex locali della Coop, dove in questi giorni si sta stabilendo la nuova farmacia.

La notizia riguardo lo spostamento della polizia municipale a San Miniato Basso, mai confermata dalla maggioranza, è stata portata in questi anni a più riprese rilanciata dalle opposizioni. Il primo a darne notizia fu Roberto Ferraro, della Lega, lanciando l’allarme nel lontano 2018. Voci poi rilanciate in una intervista nel dicembre scorso (leggi). Ultima a parlare di un “progetto esistente nei cassetti dell’ufficio tecnico” nello scorso consiglio comunale è stata Manola Guazzini, della lista Cambiamenti.

“Tutte chiacchiere” dice Giglioli. “Non abbiamo preclusioni di nessun tipo, solo l’interesse dei cittadini. Se verrà il momento di riflettere sul tema lo faremo ma non è in agenda”. “Dubito” aggiunge “che dopo la farmacia e l’anagrafe vi sia ancora abbastanza spazio per servizi simili, in quello stesso sito a San Miniato Basso”.