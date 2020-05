Geofor sulle riaperture, “L’ultima parola spetta ai comuni, noi attueremo l’ordinanza regioanle”

In vista dell’incontro con le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e delle rappresentanze sindacali unitarie in programma nella giornata di domani 8 maggio, Geofor si metterà a disposizione delle amministrazioni comunali per attuare quanto previsto dall’ordinanza Regionale in merito all’eventuale utilizzo dei centri di raccolta.

A questo proposito, l’azienda ha chiesto a tutti i Comuni serviti di esprimere la propria intenzione nel più breve tempo possibile, (Castelfranco ha già riaperto le isole ecologiche e potenziato il sistema di ritiro a domicilio degli ingombranti, leggi qui) e comunque entro le 12 del giorno 8 Maggio 2020, in modo tale da consentire di pianificare le operazioni di gestione, tenendo conto del vigente protocollo relativo Covid-19.

Si ricorda comunque, in caso di riapertura, che l’azienda si adopererà per garantire le massime condizioni di sicurezza dei propri dipendenti e degli utenti, contingentando l’ingresso ad una sola persona per volta, anche qualora si presentassero presso l’impianto più occupanti in un solo automezzo.