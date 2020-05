Padovani: “Il mio ruolo di garante del dibattito è riconosciuto da tutti, tranne che dalla Lega”

“Se il mio ruolo di garante del dibattito è riconosciuto da tutti, tranne che dalla Lega, credo che gli esponenti del carroccio qualche interrogativo dovrebbero porselo. Non voglio entrare nella discussione politica perché non è il mio compito, ma da presidente del consiglio comunale non posso accettare che si in metta in dubbio la mia imparzialità”. Lo ha detto Marco Padovani, rispondendo alla Lega ( Un esposto al prefetto per “ripristinare la piena legittimità democratica” a Fucecchio).

“Gli attacchi della Lega – dice il presidente – sono assolutamente fuori luogo, tutte le forze politiche in consiglio comunale, di maggioranza e di opposizione, riconoscono il mio impegno nel tutelare le prerogative delle minoranze.

Ringrazio a proposito tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza (meno ovviamente la Lega), che mi hanno contattato per manifestarmi la loro stima e per riconoscere il mio massimo impegno nel riconoscere i diritti di tutti. L’accusa che mi viene mossa dal capogruppo della Lega Gianmarco Porciani circa la mia volontà di limitare le prerogative delle opposizioni è priva di ogni fondamento. Non lo dico soltanto io, lo dicono i gruppi di maggioranza e, soprattutto, lo dice la gran parte delle forze di opposizione”.