Il welfare dopo il coronavirus, diretta Facebook con il consigliere regionale Pieroni

Diretta sulla pagina Facebook del consigliere regionale Andrea Pieroni, domani (11 maggio) alle 18 sul tema del quadro sociale relativo alla crisi del coronavirus e in rapporto alla legge sul welfare generativo, approvata poco più di due mesi fa dal consiglio regionale della Toscana.

“La Regione – spiegano i promotori dell’incontro – è stata la prima in Italia ad adottare queste disposizioni che serviranno a favorire pieno sviluppo e coinvolgimento delle persone destinatarie di interventi di sostegno, valorizzando così le loro competenze, per produrre valore moltiplicativo. per superare i diritti assistenziali a favore di diritti a corrispettivo sociale”.

Ne parleranno, con il consigliere Pd del collegio provinciale pisano, Emanuele Rossi, professore di diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna e don Antonio Cecconi, già vice direttore nazionale della Caritas Italiana.