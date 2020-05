Bar, ristoranti e parrucchieri verso la riapertura il 18 maggio in Toscana

Via libera dal governo per la riapertura da lunedì prossimo 18 maggio di bar, ristoranti e negozi, compresi estetisti e parrucchieri.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Pd, Antonio Mazzeo: “Si è appena conclusa – dice – la riunione tra regioni e governo ed abbiamo ottenuto il via libera dal 18 maggio alla riapertura di bar, ristoranti e negozi, compreso estetisti e parrucchieri”.

“Ci saranno linee guida e regole generali uguali per tutti – prosegue – e differenziazioni territoriali a seconda dell’andamento della curva del contagio seguendo il nostro ragionamento che la Toscana non è la Lombardia. E nelle linee guida sarà prevista anche la progressiva riapertura in sicurezza delle spiagge libere e attrezzate“.

“Resta ovviamente inteso che, in caso di risalita dei contagi – spiega il consigliere – il governo potrà intervenire per disporre nuove chiusure e anche per questo sarà fondamentale che tutti continuino a rispettare con grande attenzione le regole”.