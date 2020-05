“Le Cerbaie sembrano ormai, purtroppo, sempre più abbandonate allo spaccio e all’abbandono dei rifiuti“. Per questo il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Fucecchio Simone Testai si augura “una rapida rimozione e un controllo del territorio da parte dell’Amministrazione con ogni mezzo che la legge consenta”.

Compresi quei droni magari, utilizzati per il controllo del territorio in emergenza coronavirus. L’auspicio di Testai arriva dopo che lui stesso si è trovato davanti una specie di discarica abusiva di amianto uscendo per una passeggiata.

Foto 2 di 2



“Nel corso – racconta – di una consueta passeggiata nei percorsi delle Cerbaie, ho rinvenuto come purtroppo a volte capita, una abbondante discarica abusiva di eternit. La discarica si trova in via di Rimedio, su un tracciato naturalistico in proprietà comunale il cui accesso è interdetto ai mezzi da sbarra con tanto di lucchetto.

Del rinvenimento ho avvisato tramite pec, sia l’Ufficio Ambiente del comune di Fucecchio, sia la polizia unionale, affinché possano provvedere quanto prima sia alla messa in sicurezza che ad avviare le pratiche di rimozione e smaltimento a discarica, che purtroppo come in casi già avvenuti in passato, si sono rivelate di non semplice e immediata attuazione”.