Finanziamenti regionali per il Padule, Cordone interroga Spinelli

Finanziamenti regionali per mettere in sicurezza il Padule. C’è anche questo tra i temi in discussione nel consiglio comunale di Fucecchio. Convocato in seduta straordinaria per ieri 21 e oggi 22 maggio, il Consiglio tratterà l’argomento su sollecitazione della Lega Salvini Premier.

Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli risponderà a una interrogazione presentata dal consigliere comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier Marco Cordone su ‘Possibili finanziamenti regionali per 5 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza del Padule di Fucecchio (25 ettari a riserva naturale, ricadono nel territorio comunale di Fucecchio) e grado di coinvolgimento del Comune nel suddetto progetto’.

“Questa interrogazione del consigliere Cordone che è anche consigliere nazionale Anci dimostra la forte sensibilità ambientale del gruppo leghista guidato da Gianmarco Porciani“.