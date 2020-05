Polemica sul degrado, a Lambertucci: “Totale solidarietà” dalla Lega di Pisa e Toscana

“Totale solidarietà al consigliere comunale di Santa Croce sull’Arno Alessandro Lambertucci, minacciato da alcuni esponenti della comunità senegalese per aver denunciato una situazione di degrado”. Arriva da tutta la Lega, tramite i commissari regionale Daniele Belotti e provinciale di Pisa Gabriele Gabbriellini.

“Non possiamo accettare – spiegano i due commissari – che un consigliere comunale sia oggetto di pesanti minacce solo per aver svolto il suo compito, senza neppure aver fatto nomi e neppure citato la nazionalità dei responsabili della situazione di degrado in un condominio. Siamo rimasti altresì sconcertati dalla sindaca di Santa Croce Giulia Deidda che, se da un lato ‘esprime solidarietà al Capogruppo dell’opposizione’, dall’altro, in modo subdolo, sembra voler accusare il Consigliere comunale leghista di aver fomentato odio, creato un clima di diffidenza verso gli altri, di non avere le prove delle accuse.

Frasi e dubbi che di fatto smentiscono la sincerità della solidarietà del primo cittadino che, anzi, dà sponda agli incivili, ai prepotenti e agli arroganti. Ci aspettiamo, quindi, dalla Sindaca, la condanna per le minacce e gli insulti che deve essere senza se e senza ma”.