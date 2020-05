“Come cittadino e consigliere comunale, credo occorra fare rispettare le regole a tutti i cittadini e con qualsiasi metodo: dal richiamo verbale alla sanzione amministrativa o altro ancora. Perché non possono e non devono esserci dei privilegiati che possono permettersi di fare quello che vogliono in barba a quanti si comportano da persone civili e rispettano le leggi”. Ne è certo il consigliere comunale Vincenzo Oliveri (detto Asma), segnalando oggi 28 maggio la presenza di rifiuti ingombranti sul marciapiede di via Amendola a Santa Croce sull’Arno.

Sempre lì di fronte a piazza Oscar Romero, dice “già settimana scorsa una famiglia aveva smontato un armadio e lo aveva collocato nello stesso punto di quello di oggi. Venerdì 22 maggio, del degrado esistente informai la polizia municipale, dando loro delle informazioni sommarie su chi avrebbe potuto depositare l’armadio sul marciapiede, facendo presente che non sarebbe stato una bella vista per tutti coloro che il giorno dopo avrebbero frequentato il ritorno del mercato settimane in piazza Oscar Romero”.

In quell’occasione, però, “non potendo risalire al colpevole, da quanto mi risulta, la Municipale ha inviato una segnalazione tramite email al cantiere il quale lunedì 25 maggio ha provveduto a ritirare l’armadio smontato. Al momento il servizio per il ritiro degli ingombranti è sospeso e per questo motivo le persone che hanno la necessità possono portarli direttamente all’isola ecologica in via Marco Polo solo previo appuntamento telefonando al numero 0571-360350.

In questo momento c’è da aspettare almeno 2 settimane. Ora il caso si ripropone due giorni prima del mercato e grazie all’Amministrazione gli ingombranti verranno portati via”.