Lavoro, imprese, territori: come intervenire per ripartire. Di questo si parla alle 18 di oggi 29 maggio sulla pagina Facebook del consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni.

Interverranno l’imprenditore e presidente di Cna Pisa Francesco Oppedisano, il segretario provinciale Cisl Pisa Dario Campera e Giacomo Santi, sindaco di Volterra.

“La situazione delle imprese – spiega Pieroni -, dei lavoratori, dei sindaci e degli amministratori che ricoprono la ‘prima linea’ rispetto ai tanti problemi, rappresenta il nucleo centrale del dibattito sulle risposte alla crisi economica che si porta dietro la pandemia da covid 19. Ne parliamo con chi vive giorno per giorno queste problematiche per un contributo di idee su come intervenire per ripartire”.