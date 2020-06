Parentini sul bilancio: “Se avessimo accettato le proposte dell’opposizione avremmo un buco di un milione e 130mila euro”

“È semplice sparare a zero sulle imposte comunali per acquistare consensi agli occhi della popolazione, ma è necessario che i cittadini abbiano ben chiaro che una proposta come quella avanzata dall’opposizione è inappropriata ed inopportuna, perché va a negare tanti dei loro diritti”. Questa la risposta di Ivetta Parentini, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale a Santa Croce sull’Arno al gruppo di opposizione Per un’altra Santa Croce. “In una situazione così difficile – ha detto Parentini – per le famiglie , i lavoratori, il tessuto economico e per le prospettive e la stabilizzazione del sistema conciario, fare richieste del genere significa generare inconsapevolezza e odio nei confronti delle istituzioni”.

“Come gruppo consiliare e come maggioranza – continua Parentini – ci siamo già espressi con voto contrario alle richieste avanzate dall’opposizione nel consiglio comunale del primo giugno. Per essere più chiari, se avessimo accolto la proposta dell’opposizione di tagli alle imposte, si sarebbe verificato, solo per quanto attiene ai tagli all’Imu, un buco di bilancio pari a un milione e130mila 598 euro, di cui 695mila 598 dal mancato gettito per gli immobili commerciali e 435mila dal mancato gettito dell’Imu sui terreni edificabili, che avrebbero costretto l’amministrazione comunale a tagliare molti dei servizi essenziali di cui la cittadinanza beneficia.

Come consiglio comunale abbiamo l’obbligo di fare proposte responsabili e attuabili e non demagogiche, propagandistiche e strumentali, soprattutto in questo momento così delicato. L’analisi del bilancio, che abbiamo approvato a maggioranza al consiglio comunale dello scorso primo giugno, ci permette infatti di affermare con forza come le scelte portate avanti da questa e dalle precedenti amministrazioni nel corso del tempo si siano dimostrate di fondamentale importanza, soprattutto a fronte dell’emergenza che siamo stati chiamati ad affrontare.

Pensiamo alla continua attenzione che l’Amministrazione ha posto negli anni nei confronti dei bambini e delle loro famiglie e a quanto oggi risulti rilevante l’aver mantenuto la gestione diretta dei centri estivi, aumentato gli investimenti da 79mila euro dello scorso anno a 132mila 500, risultando così uno dei pochi comuni fin da subito in linea con la normativa Covid-19 e in grado di dare risposte concrete alle famiglie in tempi brevi. Tema su cui anche la regione Toscana si è mostrata sensibile destinando 2 milioni di euro ai comuni per la progettazione e realizzazione di esperienze educative e di socializzazione rivolte ai bambini e alle loro famiglie nei mesi estivi del 2020.

Le scelte dall’amministrazioni comunale hanno consentito quindi di poter continuare, nonostante l’emergenza, a godere di tutti i servizi essenziali esistenti, a tariffe invariate e senza tagli. Possibilità che non è affatto scontata e che sarebbe impensabile se avessimo accolto le richieste dell’opposizione.

E ancora, degni di nota sono gli investimenti fatti sulla Casa di Cura Meacci che si sono tradotti in maggior tutela della salute degli ospiti e degli operatori, non è un caso che, a differenza di altri comuni, non si sia verificato nemmeno un episodio di Covid-19 nella struttura, ma il frutto di valutazioni ponderate e scelte corrette.

Risulta quindi di chiara evidenza che aver percorso negli anni una determinata politica, molto spesso contestata dell’opposizione, ma poi rivelatasi vincente nel lungo periodo ci ha consentito oggi di non farci trovare impreparati di fronte ad una emergenza di tale portata.

Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare nuovamente l’amministrazione comunale per l’ottimo lavoro svolto nel contrasto al contagio da Covid-19, il sindaco in particolare per l’attività costante, i continui aggiornamenti e la vicinanza mostrata nei confronti della popolazione. Esprimiamo un profondo grazie alle associazioni che hanno fornito assistenza durante tutta la fase emergenziale e alla nostra comunità che si è mostrata fin da subito sensibile e rispettosa delle misure restrittive imposte dal Governo, impedendo che il virus si propagasse ulteriormente”.