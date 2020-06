Scuola, Lega Montopoli: “Si festeggi l’ultimo giorno”

“In questi giorni vari comuni hanno deciso, di concerto con le scuole, di organizzare il saluto di fine anno scolastico, facendo incontrare fisicamente gli alunni in una piazza, in un parco o in un campo sportivo, rispettando le disposizioni relative al distanziamento sociale”. Inizia così la richiesta dei consiglieri di opposizione di Montopoli in Valdarno, Silvia Squarcini, Lara Reali e Cristiano Bertagni.

“Noi consiglieri della Lega – continuano – abbiamo ricevuto diverse lamentele da parte di genitori che si chiedevano come mai il nostro sindaco non avesse intrapreso la stessa iniziativa, sentendosi abbandonati e dimenticati. È stata anche presentata, in questi giorni, una lettera scritta di richiesta ma ancora non hanno ricevuto risposta. Abbiamo esposto il problema anche sui social ma ad oggi silenzio assoluto. Se alcuni comuni sono riusciti a organizzare questo evento non vediamo la difficoltà nel nostro territorio, visto che gli spazi non mancano”.

“La nostra amministrazione – chiedono quindi i consiglieri – dia almeno una risposta, altrimenti è lecito pensare che manca l’interesse nel venire incontro al desiderio di molti bambini e ragazzi, specialmente per chi frequenta l’ultimo anno di indirizzo scolastico, visto che perderà di vista molti compagni di scuola e che a causa del Covid ha potuto vedere, in questi mesi, solo dietro uno schermo. Altra mancanza che ci è stata riferita è la chiusura dei parchi pubblici che l’ultimo Dpcm dava il permesso di riaprire. Niente scuola e neppure un ultimo saluto, niente parchi pubblici aperti, ancora nessuna notizia sui campi estivi. Giustamente molti genitori si sentono dimenticati e vogliono risposte per i loro figli”.