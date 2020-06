Lavori per il tubone, Mazzeo: “Sarà un’infrastruttura modello”

“Il via ai lavori del Tubone significa che presto il Valdarno e tutto il distretto della concia potranno finalmente contare su un’opera attesa da anni e che contribuirà in maniera significativa a migliorare lo smaltimento dei reflui e la qualità delle risorse idriche sia del Valdarno sia del Padule di Fucecchio”. Così il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Mazzeo commenta il via libera alla realizzazione dell’opera.

“Si tratterà – secondo Mazzeo – di una vera e propria infrastruttura-modello che andrà a integrare l’attuale sistema dei depuratori e che ci consentirà di dare una risposta effettiva e concreta alla sfida ambientale che vogliamo portare avanti nella Toscana che costruiremo post emergenza Covid.

È importante sottolineare come tutto questo sia stato reso possibile grazie alla collaborazione fattiva e concreta tra i soggetti pubblici e privati interessati, dalla Regione ai comuni, dal Consorzio di Bonifica ad Acque Spa, e continuando su questa strada contiamo davvero di poter arrivare, entro la fine del 2021, al completamento di tutta l’opera”.