“Nella vita non si finisce mai di stupirci nel sentire slogan per ottenere consenso politico. Uno degli slogan più incisivi della sindaca Giulia Deidda nella sua prima campagna elettorale era ‘Per una Santa Croce più bella’”. Inizia così Enzo Oliveri (detto Asma), consigliere di minoranza a Santa Croce sull’Arno, la polemica con il sindaco Giulia Deidda e la sua giunta sulla cura del verde e la bellezza del territorio. Questa volta, nel mirino di Oliveri, c’è la scuola elementare Carducci, in centro a Santa Croce.

“Non contenta – continua il consigliere di opposizione – nella sua campagna elettorale il 17 marzo 2019 ha voluto rafforzare lo slogan facendosi anche una foto con la scritta: ‘Per una Santa Croce ancora più bella’. La fortuna ha voluto che la sindaca fosse rieletta ma non certamente per aver messo il territorio di Santa Croce dentro la cornice di un quadro di bellezza. Si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Anche l’altra sera durante l’ultimo consiglio comunale è stato riconfermato che i 3 punti che interessa di più portare avanti a questa amministrazione sono il sociale, la cultura e l’educazione ma non certo la bellezza del territorio.

Giornalmente vediamo erba alta ovunque anche se l’amministrazione pubblicizza di investire tanti soldi, quello che conta non sono i numeri ma quello che le persone vedono. Proprio oggi (domenica 7 giugno) camminando sul marciapiede di via Roma, giunto all’altezza della scuola elementare Carducci, la scuola più centrale del paese che ha accolto tutti i santacrocesi doc, mi sono fermato, non credevo ai miei occhi, l’immobile è circondato da un’erba alta due metri come se fosse dentro una giungla. La scuola dopo la chiusura a inizio marzo per il coronavirus è in uno stato di abbandono visibile a tutti. Con quale coraggio ci si fa fotografare e lancia slogan ‘Per una santa croce ancora più bella’, dicendo anche di essere pronta, emozionata e appassionata a impegnarsi per la nuova avventura quando invece lascia una scuola ubicata nel centro del paese abbandonandola a un degrado spaventoso? Erbaccia alta tutta intorno alla scuola, bandiere sopra l’entrata della scuola strappate e posizionate male”.

“Come consigliere comunale del gruppo Per un’altra Santa Croce – continua Oliveri – chiedo alla sindaca anche se la scuola è chiusa e non sarà tra quelle che ospitano i bambini per i campi solari che al più presto si provveda a riportare in uno stato decoroso lo spazio intorno all’immobile perché se invece di essere di proprietà del comune fosse stato di qualche cittadino sono sicuro che sarebbero stati presi dei brutti provvedimenti.

Quando dico o scrivo qualcosa – conclude il consigliere – ho quasi sempre la fortuna di documentarlo attraverso le foto in modo tale che le persone possano vedere che il sottoscritto non dà i numeri ma immortala la realtà dei fatti. Un consiglio spassionato? Io se fossi al posto della sindaca lunedì mattina insieme ai componenti della giunta mi munirei di una paio di decespugliatori e andrei a tagliare e raccogliere tutta l’erbaccia e sostituirei le bandiere strappate collocandole nel posto giusto, mi ci farei una bella foto e la pubblicherei su Instagram. I santacrocesi non vogliono leggere i numeri del bilancio ma vogliono fatti concreti.