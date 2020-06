Atteso per le 10, Matteo Salvini è arrivato a Santa Croce sull’Arno poco prima delle 11. D’altra parte il ritmo di oggi 23 giugno è serrato e a un quarto d’ora dalle 10 era in partenza da Lucca (qui). Troppo caldo per le felpe, dall’auto è sceso con la croce pisana sulla mascherina.

Quello di oggi, d’altra parte, non è un giorno qualsiasi: con Susanna Ceccardi ormai candidata ufficiale del centrodestra alla presidenza della Toscana (qui) inizia la corsa alla conquista della Toscana. Con una strana campagna elettorale che inizia d’estate e che prova a recuperare in corsa quella già avviata dal candidato Eugenio Giani (qui) .

di 30 Galleria fotografica Matteo Salvini e Susanna Ceccardi al Poteco di Santa Croce sull'Arno il 23 giugno 2020









Il comprensorio del Cuoio a fare da start a entrambe, anche se in modi completamente diversi: Giani ha dominato il Valdarno dall’alto della Rocca, Ceccardi ha preferito le stanze del Polo tecnologico conciario. “Vogliamo dare nuovo impulso al progetto Tubone” ha detto arrivando puntualissima alle 10.

Poi ha accennato, aspettando “il capitano”, al superamento del gap infrastrutturale e a una riforma della sanità in senso contrario a quella dell’assessore Saccardi.

(Notizia in aggiornamento)