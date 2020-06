La variante di San Pierino arriva in consiglio comunale: ce la porta la Lega

“La strada nel tratto che attraversa l’Arno si trova in condizioni disastrate da tanto tempo per una serie di buche e avvallamenti su tutto il manto e purtroppo non sono mancati gli incidenti”. Per questa ragione, nel consiglio comunale di Fucecchio di domani 24 giugno, si parlerà del ponte e della variante di San Pierino, la strada regionale 436.

Nel consiglio comunale infatti, l’Amministrazione dovrà rispondere a una interrogazione presentata da Marco Cordone della Lega e concordata con il capogruppo Gianmarco Porciani sulla messa in sicurezza della variante di San Pierino.