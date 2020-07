Montemagni (Lega): “Bocciato il nostro emendamento per il sostegno a editoria locale e on line”

No all’emendamento della Lega per il sostegno all’editoria locale e on line, parla Elisa Montemagni, capogruppo in Regione.

“Il mio partito – dice – aveva chiesto che nel “famoso” decreto rilancio venisse opportunamente previsto, per il 2020, un apposito fondo da 400 milioni di euro per sostenere l’editoria locale ed online. Ci sembrava una proposta di buonsenso, visto che già in condizioni normali, i giornali pubblicati sul web non navigano nell’oro e l’emergenza covid 19 ha sicuramente acuito i problemi di diverse testate, anche toscane”.

“Con gli investimenti pubblicitari a picco – precisa l’esponente leghista – si rischia, purtroppo, la perdita di vari posti di lavoro anche nell’editoria e questo primo contributo, pensavamo potesse essere la classica boccata d’ossigeno. Invece il governo Pd-5S ha pensato bene di bocciare questa nostra iniziativa e ciò comporterà ulteriori problematiche all’intero settore“.

“Una cosa inaccettabile – conclude il consigliere – che mette, dunque, a repentaglio il lavoro di tanti giornalisti, i quali quotidianamente, pure nella nostra regione, sono impegnati nella meritoria opera d’informare il cittadino sui fatti locali”.