“Una città decorosa è più sicura”, Fratelli d’Italia chiede un piano per il centro

“A chi ci amministra, chiediamo l’assunzione di responsabilità politiche, poiché una città decorosa è più sicura, responsabilizza gli avventori e attira turismo. Come sempre, noi ci siamo”. A dirlo è Vittorio Picchianti, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Fucecchio riferendo di scalini rotti, erbacce e bottiglie a terra.

“A tutti noi – precisa – piacerebbe commentare una città pulita e sicura, arredi urbani ordinati, angoli fioriti. Devo invece testimoniare in prima persona la poco decorosa domenica mattina della via delle Scalette, le ‘scarelle’, per intendersi. Alla tristemente solita incuria fatta di scalini rotti, erbacce e bottiglie sparse qua e là, i cittadini residenti e i fedeli che salivano per le sante messe in Collegiata si sono trovati il disgustoso spettacolo di qualcuno che, nottetempo, aveva avuto la brillante idea di fare i propri bisogni di fronte a un garage.

L’episodio è certamente da condannare e da bollarsi come l’estrema maleducazione di un singolo, ma non posso fare a meno di notare che pochi giorni fa, nel corso di un incontro pubblico, alcuni delegati della giunta parlavano ancora, per l’ennesima volta dell’attenzione dimostrata al centro storico. Per l’ennesima volta, il gruppo di simpatizzanti e militanti di Fratelli d’Italia si mette a disposizione dell’amministrazione, pur non essendo nei banchi del consiglio comunale per pensare a un massiccio piano di recupero del centro con il coinvolgimento di tutte le categorie che in esso operano. I piccoli o grandi casi di inciviltà che ci stanno circondando non possono e non devono mai essere diretta responsabilità del Comune”.