“Un’amministrazione che tollera l’intollerabile”, Casapound contro Deidda dopo il ritrovamento delle carcasse

“Le segnalazioni relative a degrado e abbandono rifiuti da parte di cittadini esasperati del territorio di Santa Croce non si fermano praticamente mai: la montagna di mobili lasciati in strada in via Cansani o in via Pisacane sono solo alcuni degli ultimi esempi”. Queste le parole del gruppo di Casapound dopo che a Santa Croce sull’Arno sono state ritrovate delle carcasse di pecora chiuse in sacchi della spazzatura abbandonati lungo la strada. La denuncia era partita dal consigliere di minoranza Alessandro Lambertucci.

“Ma – continuano da Casapuond – quello che è stato trovato stamattina vicino al cimitero di Santa Croce è abominevole: sacchi di immondizia con resti di pecore abbandonati in strada, guarda caso a pochi giorni di distanza dalle celebrazioni della Pasqua islamica.

Vogliamo quindi denunciare questo ennesimo scempio al fine di far venire a galla l’assenza e l’incompetenza di un’amministrazione comunale che tollera l’intollerabile”.