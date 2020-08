Troppe zanzare a Santa Croce sull’Arno, le domande di Cicala sulla disinfestazione

“Anche quest’anno, moltissimi cittadini si lamentano per la massiccia presenza di zanzare nel territorio di Santa Croce sull’Arno e di Staffoli. Mi chiedo se l’amministrazione comunale abbia in programma la messa in atto di interventi di disinfestazione e quando saranno previste. Se fossero già stati fatti non ne sarebbe ravvisata alcuna traccia e le domande sarebbero: quali azioni sono state realizzate? Quando? Perché non se ne è data comunicazione ai cittadini?”. Lo chiede la consigliera comunale di Per un’altra Santa Croce Benedetta Cicala.

“Ci vogliono – ricorda -, nei periodi stagionali propizi, interventi di derattizzazione e contro la proliferazione di zanzare, principalmente attraverso il trattamento con prodotti antilarvali delle griglie e dei pozzetti delle fognature stradali, al fine di impedire alle larve presenti nei ristagni d’acqua di svilupparsi in soggetti adulti.

Auspico una comunicazione più chiara e diretta con i cittadini. L’amministrazione dovrebbe tenere informati i cittadini riguardo a questa tipologia di interventi con tutti gli strumenti che ha a disposizione”. Perché “in relazione a tali iniziative, occorre dare alle persone le giuste indicazioni rispetto a quali comportamenti si consiglia di adottare in via precauzionale: tenere chiuse porte e finestre nelle aree interessate all’intervento fino a un’ora dopo la conclusione del processo di disinfestazione, non circolare o sostare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino a un’ora dopo il passaggio del mezzo, non esporre biancheria e coprire giochi per bambini o altri oggetti che possono venire a contatto con la soluzione applicata, tenere gli animali domestici in zone protette e togliere gli abbeveratoi.

I cittadini esigono maggiore considerazione e rispetto”.