“La compagine guidata da Tommaso Fattori è l’unica in grado di portare una vera alternativa politica in Toscana e di rappresentare degnamente le istanze della gente nel rispetto del bene pubblico e del territorio”. Per questo Renzo Ulivieri di San Miniato, sopravvissuto alla strage del duomo, allenatore di calcio fino alla Serie A e attualmente presidente dell’Associazione italiana allenatori è un candidato di Toscana a Sinistra.

Correrà alle prossime elezioni regionali nelle circoscrizioni di Empoli e Prato. Ulivieri è stato amministratore locale per il Pci prima e per il Pds. Nel 2013 è stato candidato al Senato per Sinistra Ecologia e Libertà, sfiorando l’elezione a Palazzo Madama, dopo essere stato anche coordinatore locale a San Miniato.