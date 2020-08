Il candidato governatore della Toscana, Eugenio Giani, era presente oggi (12 agosto) a Sant’Anna di Stazzema alla commemorazione dell’eccidio.

“La Toscana non dimentica – dice – quel terribile 12 agosto del 1944, quando a Sant’Anna di Stazzema.si consumò uno degli eccidi più efferati, una delle più drammatiche stragi nazifasciste della storia del nostro Paese. Settantasei anni fa questi luoghi furono teatro di quel massacro spaventoso in cui morirono 560 persone fra cui donne, anziani e tanti bambini. Siamo qui oggi come ogni anno e sempre lo saremo per dire mai più odio, violenza e sopraffazione”.