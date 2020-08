Testai e Ramello nella lista di Forza Italia per le regionali

“Forza Italia può contare su quattro valide persone che vogliono fare qualcosa di concreto per tutta l’area dell’empolese. L’entusiasmo non manca, così come non mancano le idee e le proposte che possono essere facilmente trasformate in pratica, caratteristica che spesso manca a chi governa”. Con queste parole Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze, di concerto con l’onorevole Stefano Mugnai, coordinatore regionale azzurro, svela i nomi dei candidati del partito azzurro alle prossime elezioni regionali in Toscana nel collegio dell’empolese (Firenze 3).

Si tratta di Andrea Migliorini, capolista, Sabrina Ramello, Simone Testai e Lorella Giglioli.

“Dall’esperienza nasce il rilancio. Nell’empolese – spiega Giovannini – abbiamo scelto di puntare sui nostri migliori esponenti che operano nei loro consigli comunali di appartenenza con merito e capacità. Una squadra con donne e uomini di qualità, con tracciabilità, forti, con una presenza femminile non accidentale ma da noi voluta con convinzione. Sono certo che daranno un apporto di concretezza, competenza ed esperienza maturata anche al di fuori della politica”.

“La campagna elettorale è già partita. Scendiamo in campo al fianco di imprenditori, lavoratori, professionisti e artigiani, dichiarano all’unisono i candidati, per valorizzare il nostro territorio da troppo spesso rimasto al palo a causa dell’immobilismo politico della Regione. Quattro le priorità di programma già delineate: infrastrutture, governo del territorio, sanità e sviluppo economico”.

I candidati

Andrea Migliorini, 61 anni, farmacista, consigliere comunale di lunga esperienza a Montespertoli

Sabrina Ramello, 52 anni, avvocato, consigliere comunale a Fucecchio e nell’Unione dei Comuni empolese Valdelsa, coordinatrice azzurra dell’area empolese

Simone Testai, 46 anni, geometra libero professionista, dal 2011 consigliere comunale di Forza Italia a Fucecchio

Lorella Giglioli, 60 anni, psicologa psicoterapeuta libera professionista, con una lunga esperienza rivolta alla tutela della donne vittime di violenza domestica.