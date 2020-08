L’ex presidente del Consiglio Enrico Letta a Cascina con Andrea Pieroni

Incontro con l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, professore a Sciences Po Parigi, fondatore della Scuola di politiche per giovani amministratori e politici ed il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, in occasione della rassegna Incontri al Giardino al Giardino della Pieve Relais di Cascina, domani (17 agosto) alle 21,15.

I posti a disposizione per partecipare sono esauriti molto velocemente, anche a causa delle misure anti Covid-19 che verranno rispettate, ma sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di Andrea Pieroni. Il video rimarrà a disposizioni nei prossimi giorni anche per chi non potrà seguirla lunedì).

“Ci soffermeremo sui temi dell’attualità politica ed economica – preannuncia Pieroni – con l’ottica di chi vede le cose italiane da un osservatorio di caratura europea ed internazionale. Un sentito ringraziamento va all’associazione Lungofiume per aver voluto fortemente questo appuntamento ed alla proprietà della suggestiva location per l’ospitalità. Con grande dispiacere, le norme anti Covid-19 ci costringono a limitare drasticamente la partecipazione. Al riguardo, però, sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla mia pagina Facebook”.