Gara tpl, Salvini attacca Rossi: “Io apprezzo di più il made in Italy”

E’ ancora scontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il governatore uscente della Toscana, Enrico Rossi. Il motivo della nuova querelle è la visita del numero uno del Carroccio a un caseificio toscano.

“Anche oggi Enrico Rossi se la prende per la mia foto in un caseificio toscano – spiega Salvini -: sappiamo che lui preferisce i prodotti francesi, come ha dimostrato anche nel trasporto pubblico regionale, ma io apprezzo di più il made in Italy e le nostre eccellenze regionali. E non mi sognerei mai di boicottare un’azienda italiana, qualora invitasse Rossi o altri esponenti del Pd. Felice e orgoglioso di non essere come monsieur Rossi”.