Gianna Gambaccini, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, presidente della società della Salute zona Pisana e candidata consigliera con la Lega alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, si è recata oggi (20 agosto) nella sede della Palp (Pubblica assistenza del Litorale pisano) di Marina di Pisa sede del presidio infermieristico della pubblica assistenza del Litorale pisano che sarà attivo fino al prossimo 15 settembre.

Un progetto fortemente voluto e appoggiato dal Comune di Pisa, Sib Balneari Confcommercio Pisa e da molte realtà imprenditoriali della nostra città per dare un servizio importante e di assistenza non solo per i turisti ma anche per le famiglie e gli anziani frequentatori di Tirrenia, Marina di Pisa e Calambrone nei mesi estivi.

Foto 2 di 2



“Sono andata a trovare la Palp – dice Gambaccini – per ringraziare il presidente Aldo Cavalli, il vicepresidente Alessandro Giannessi e i suoi collaboratori per aver attivato a stagione estiva iniziata, in una estate complicata e tormentata dalla presenza del Covid-19, il servizio infermieristico del litorale. Tale servizio risulta prezioso perché permette di fornire assistenza infermieristica a molti turisti e bagnanti anche residenti, senza doverli far ricorrere alle cure del pronto soccorso, risparmiando tempi di attesa lunghi e al tempo stesso riducendo l’afflusso al Pronto soccorso spesso purtroppo sovraffollato nonostante l’impegno di medici e personale sanitario per colpa di un sistema sanitario scarsamente organizzato quasi completamente carente di ‘territorio”.

“Questo servizio – conclude Gianna Gambaccini – è un segnale importante per valorizzare l’assistenza sul territorio ancor più sul nostro meraviglioso litorale troppo a lungo trascurato dalle precedenti amministrazioni. Il centrodestra, , la Lega che io rappresento, hanno dimostrato di aver seguito un programma passando dalle parole ai fatti”.