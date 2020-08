“Traditore, la pagherai”: minaccia al candidato ex M5S

“Sei un traditore e la pagherai cara”: parole che sono suonate come una minaccia sui social all’indirizzo di Gabriele Bianchi che era impegnato in una diretta Facebook per annunciare che anche a Lucca è stata accettata la sua lista Svolta!, iniziamente contestata dal tribunale.

All’improvviso, da parte “di una candidata M5S nel collegio di Pisa”, è arrivato l’infelice commento, denuncia Bianchi intenzionato a presentare querela.

“Credo – afferma – che non possiamo lasciar passare certe affermazioni, tanto più lasciare che questi provengano da persone candidate alla tornata elettorale toscana: ne va dei principi comuni di rispetto reciproco tra le persone, dei basilari principi del patto sociale democratico tra candidati, e tra cittadini e politica e mina ai principi di libera democrazia e di libera volontà di espressione degli uomini che si attivano per il bene collettivo. Sono modi e modelli che vanno a ledere il diritto di opinione”.