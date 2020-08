Letta e Orlando a Pisa sostengono Nardini e Pieroni guardando all’Europa

Ci saranno l’ex presidente del consiglio e attuale preside della Scuola di Affari Internazionali dell’Università Sciences Pro di Parigi Enrico Letta e l’ex ministro dell’Ambiente e della Giustizia e attuale vicesegretario nazionale del Pd Andrea Orlando.

Domani, venerdì 28 agosto alle 17,30 saranno al circolo Arci di Pisanova, in via Frascani per un’iniziativa a sostegno dei candidati a consigliere regionale del Pd alle prossime elezioni regionali Alessandra Nardini e Andrea Pieroni.

Partendo dalla campagna elettorale in Toscana, l’iniziativa sarà un’occasione importante per allargare lo sguardo a questa fase cruciale per l’Italia e per l’Europa, colpite sul fronte sanitario ed economico sociale dall’emergenza coronavirus.

Proprio in funzione di prevenzione dei rischi di contagio, ai partecipanti all’incontro l’organizzazione richiede l’uso obbligatorio della mascherina, garantendo i controlli sulla temperatura e l’adozione delle misure di distanziamento interpersonale.

Con questo incontro, oltre ad allargare lo sguardo fuori dalla Toscana, Nardini e Pieroni rafforzano un ticket ormai evidente (alle urne è possibile esprimere due preferenze: per un uomo e una donna) e lo fanno portando a Pisa due personalità di peso.