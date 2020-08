“Lavoro, competenze e merito valgono più degli slogan”: Renzi a Pisa per lanciare Italia Viva

“Abbiamo chiesto a Matteo Renzi, che ha accettato con entusiasmo, di essere a Pisa per presentare la nostra lista di candidati alle elezioni regionali e a quelle comunali di Cascina. Per noi è un segnale importante per partire con questa bella, difficile ma eccitante, campagna elettorale”.

Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio annunciano la presenza del leader di Italia Viva nella sala convegni del Polo Tecnologico di Navacchio alle 11,30 del prossimo 31 agosto.

“Anche il luogo – spiegano – nel quale abbiamo deciso di fare questa presentazione è significativo: il Polo Tecnologico mette insieme tante caratteristiche che noi vediamo nella proposta del nostro Partito. La culla delle Start Up non può che rappresentare al meglio la vera novità di queste elezioni, Italia Viva, che fa dell’innovazione, del merito, degli investimenti nello sviluppo il proprio credo politico e che lo fa puntando principalmente su giovani e donne.

Abbiamo lavorato per presentare una lista per le elezioni regionali che metta insieme tutte queste caratteristiche, mettendo in rilievo le grandi professionalità e competenze che il territorio pisano può esprimere. Abbiamo costruito, in pochissimo tempo e dal nulla, una bellissima lista per le comunali di Cascina, con un obiettivo prioritario: contribuire a sconfiggere il populismo esattamente dove è iniziato nella nostra provincia, dimostrando che il lavoro, le competenze e il merito, valgono di più degli slogan elettorali della destra.

Siamo felici che Matteo Renzi abbia accettato il nostro invito e voglia essere al nostro fianco in queste settimane di campagna elettorale. Sarà per noi e per tutti i nostri candidati un’iniezione di entusiasmo e di energia che, siamo certi, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.