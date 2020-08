“Vogliamo fare appello alla vostra speranza”, il Pd di Montopoli Valdarno verso le elezioni

“Vogliamo fare appello alla vostra speranza, mostrandoci per quello che siamo sempre stati: donne e uomini al servizio del nostro Paese, su cui poter riporre la propria fiducia. Nei prossimi giorni saremo nei mercati assieme ai nostri candidati consiglieri regionali, per ascoltarvi. Noi ci siamo“.

Così il Pd di Montopoli Valdarno si rivolge agli elettori, dando ufficialmente il via all’ultima fase della campagna elettorale.

“Ci stiamo avvicinando – spiega l’unione comunale – a una scadenza molto importante. Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta della Regione Toscana e di altre sei regioni, oltre a tenersi numerose elezioni dei consigli comunali di importanti comuni, fra cui Cascina.

Negli stessi giorni si svolgeranno anche le consultazioni per il referendum costituzionale. E’ la prima volta dal dopoguerra che i cittadini parteciperanno ad un appuntamento simile in un contesto di emergenza sanitaria e di forte incertezza economica. In un clima di paura per il proprio futuro e quello dei propri figli.

Una paura che una destra becera strumentalizza e ha continuato, irresponsabilmente, in tutti questi mesi ad alimentare, esasperandola in rabbia: verso lo straniero, verso la scienza, verso le stesse istituzioni, picconando ogni giorno il lavoro che il Governo sta faticosamente svolgendo, a Roma come a Bruxelles”.