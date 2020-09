“Il ritorno a scuola come priorità del Paese”, ne parla il Pd a San Miniato

“Il ritorno a scuola come priorità del Paese“. È questo il tema dell’incontro che, a meno di una settimana dalla riapertura delle aule in Toscana, vedrà come protagonista la viceministro all’istruzione Anna Ascani oggi sabato 5 settembre alle 18,30 al circolo Arci La Scala di San Miniato.

Insieme alla viceministro ne parleranno la deputata Pd Lucia Ciampi e i candidati al consiglio regionale Antonio Mazzeo e Barbara Frosini.

“Mai come in questi giorni è fondamentale parlare di scuola – spiega la segretaria dell’unione comunale Pd di San Miniato Azzurra Bonaccorsi – e dopo i tanti mesi trascorsi a casa siamo contenti che la Toscana, a differenza di altre regioni, abbia deciso di far tornare le ragazze e i ragazzi in aula dal 14 settembre senza aspettare nemmeno un giorno in più.

Sappiamo bene che ci sono ancora tanti dubbi, tante incertezze e tante preoccupazioni e proprio per questo motivo credo sia importantissimo poter ospitare nel nostro comune una persona come la viceministro Ascani: è importante che possa essere fatta chiarezza da parte di chi, in questi mesi, ha seguito in prima persona tutta la vicenda”.