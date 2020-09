“La Valdera deve sentirsi rappresentata”: Fratelli d’Italia Capannoli con Bagnoli

“Capannoli e in generale tutta la Valdera chiedono a gran voce un’attenzione maggiore. Servono politici che abbiano a cuore il proprio territorio e che sappiano ascoltare i bisogni della comunità. Matteo Bagnoli, da sempre ha mostrato una particolare sensibilità nei confronti dei problemi dei cittadini della Valdera. È lui la persona giusta per sentirci rappresentanti in Regione”.

Ne è certa Fratelli d’Italia Capannoli, comune della consigliera del Pd Alessandra Nardini. “È ora di dire basta – invitano – alla vecchia politica del Pd con la Nardini e i vecchi compagni che in questi anni con le loro folli decisioni hanno solo sfavorito il nostro territorio.

Per far ripartire Capannoli e la Valdera, dopo anni di guida monocolore, c’è bisogno di nuova linfa, di nuove idee e di nuove prospettive. Ed è per questo che sosteniamo la candidatura in consiglio regionale di Matteo Bagnoli, per dare finalmente una svolta alla nostra Regione e al nostro amato territorio”.