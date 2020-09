“Da oggi Matteo Squicciarini entra in Italia Viva e nasce il nuovo gruppo consiliare a San Miniato. Speriamo di aggiungere a breve altri componenti. E’ un percorso durato tempo: i valori del nostro partito se li sente suoi e si sente rappresentato”. Così Martina Guarnacci, la coordinatrice provinciale di Italia Viva, annuncia la novità.

“Non vi nascono l’emozione – è il commento di Squicciarini -. Arrivo da un anno e mezzo di consiglio comunale con una formazione civica, quella di Cambiamenti. La decisione di cambiare è nata da una riflessione sui valori, pur non rinnegando nulla del passato. Ho trovato una posizione che rispecchia di più le mie convinzioni. Ho fiducia di poter fare tanto e bene in questo partito e metto a disposizione le mie competenze e il mio bagaglio valoriale. Sarà una bella sfida così come quella di chi mi propose di entrare nel comitato”.

“Sono contenta – ha detto Giulia Dani, candidata al consiglio regionale -. Magari la mia candidatura ha portato nuovi stimoli e devo dire che in questo tavolo si esprime una delle ragioni per cui io sono in Italia viva: investire in giovani. Questo gioverà alla realtà locale”.

(Notizia in aggiornamento)