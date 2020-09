Sinistra Civica Ecologista, appuntamenti con il ministro Speranza e Lo Presti

Volge al termine anche la campagna elettorale di Sinistra Civica Ecologista, la lista rossoverde che sostiene il candidato presidente di centro sinistra Eugenio Giani. I candidati Eluisa Lo Presti di Fucecchio, Fabio Mangani di Certaldo, Maria Grazia Pasqualetti di Empoli e Mauro Valiani di Empoli saranno stasera a Firenze dove, dalle 21, ci sarà un incontro con il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Domani, venerdì 18, dalle 19 è in programma un aperitivo con Eluisa Lo Presti e i candidati a Fucecchio, all’Angolo 39 di via Battisti. Tutto il comitato parteciperà infine alla manifestazione “la Toscana non si Lega” a Firenze in piazza Santissima Annunziata dalle 21,30, organizzata dal movimento delle “6000 Sardine” Toscane.