Regionali, il comitato delle liste a sostegno di Giani a Santa Croce

“In un momento storico che risente ancora della crisi finanziaria del 2008 e che prevede la necessità di continuare a fronteggiare la crisi sanitaria, e quindi sociale ed economica, causata dalla pandemia da Covid 19, riteniamo che sia necessario concorrere tutti, con le differenze che caratterizzano le varie aree di centrosinistra e sinistra, a confermare saldamente il governo della Regione nelle mani dei partiti che, in questi anni e nei frangenti citati, hanno saputo garantire servizi pubblici, sanità, buona qualità di vita”. Così le sei liste a sostegno del candidato di centrosinistra Eugenio Giani motivano la loro posizione. Le liste in questione sono quelle di Europa Verde, Italia Viva, Orgoglio Toscana, Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista e Svolta e in occasione delle imminenti votazioni comunicano la sede e l’orario di apertura del loro comitato elettorale.

La sede del comitato elettorale sarà nei locali del Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno in corso Mazzini 103 dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato e domenica dalle 10 alle 12. Nella sede sarà possibile ricevere informazioni, materiale informativo sule candidate e sui candidati delle liste e sulle iniziative che i candidati stanno promuovendo sul nostro territorio per farsi conoscere di persona.

“La nostra – dicono – è una regione bellissima che, grazie al suo governo, ha saputo valorizzare le sue potenzialità ed affrontare i punti di fragilità che ogni governo si trova a gestire. Crediamo che Eugenio Giani saprà governare questa regione che ama e conosce. La conoscenza capillare dei territori, delle persone, dei punti di forza e dei punti di debolezza delle varie aree che la compongono, gli permetterà di governare in modo preciso e capillare mantenendo una visione di insieme che non può prescindere dalla conoscenza. Pensiamo che un voto informato sia un voto che risponde alle esigenze di qualità, correttezza e trasparenza che chiediamo alla politica. Vi invitiamo a venire numerosi, sarà un piacere incontrare le cittadine ed i cittadini per rispondere a dubbi e domande’.