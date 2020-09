Regionali e referendum, oltre il 15 per cento al voto in provincia di Pisa

Prima rilevazione dell’affluenza, alle 12, per la tornata elettorale di regionali, referendum e comunali. Il voto spalmato su due giorni (si vota anche domani fino alle 15) non ha certo favorito l’affluenza record della domenica mattina. Il dato si attesta intorno al 15 per cento a livello provinciale per le regionali, leggermente superiore alla media toscana.

Ecco il dettaglio diviso per Comune e per consultazione.

Nel comprensorio è Montopoli il Comune dove si è votato di più alle 12, Santa Maria a Monte quello dove si è votat di meno.

Referendum Domenica

ore 12 Domenica

ore 19 Domenica

ore 23 Lunedì

ore 15 Toscana 14,67 – – – Provincia di Pisa 15,89 – – – San Miniato 15,93 – – – Fucecchio 15,24 – – – Santa Croce sull’Arno 15,70 – – – Santa Maria a Monte 12,78 – – – Montopoli Valdarno 17,10 – – – Castelfranco 13,91 – – –